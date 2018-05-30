закрыть
30 мая 2018, среда, 15:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

С войны невозможно вернуться

  • Юрий Сапрыкин
  • 30.05.2018, 14:11
  • 1,298
Юрий Сапрыкин
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Спи, солдат.

Года три назад издание Colta.ru устраивало просмотр коротких, сделанных по горячим следам документальных фильмов про бойцов ДНР и бойцов АТО. На обсуждении после показа Аркадий Бабченко сказал, что кино, конечно, интересное, но у него в каком-то смысле нет и не может быть финала. «Первые месяц-два есть еще шанс это остановить, потом, когда все закрутилось, пока война не перегорит сама, это не остановится. И мне страшно не от того, что мы посмотрели, а от того, сколько это еще будет длиться и во что все это перетечет, в том числе и для нас».

Бабченко воевал на двух чеченских и ездил военным корреспондентом в Южную Осетию. Про свои войны он написал в повести «Алхан-Юрт», в 2002-м ее напечатали в «Новом мире», и в рассказах, вошедших в книгу «Война»; сам Бабченко говорил о ней: «Это не литература, это реабилитация».

Как и многие люди, прошедшие войну, он писал, что с войны почти невозможно вернуться, вытравить ее из себя. Сам он, даже внешне, был похож на солдата, получившего увольнительную: одновременно расслабленный и собранный, как будто готовый в любой момент броситься в атаку или в укрытие. Даже ник, под которым его знали в ЖЖ, выглядел не как таинственный ребус или манерный псевдоним — а как строчка в военном билете.

Солдат смотрит на мир иначе, чем штатский, и пафос Бабченко-публициста можно было свести к одной фразе: как вы можете не видеть очевидных вещей? Начиная со знаменитого поста в ЖЖ про снегоуборочную машину (по версии Бабченко, участники протестов зимой 2012 года должны были ее угнать и направить на прорыв кордонов на Лубянке — за это ему почти сразу прилетело уголовное дело), он как будто разговаривает с непонятливыми детьми: ну как вы не понимаете, разрешенный протест — это не протест, присоединенный силовыми методами Крым — это не Россия, то, что происходит в Донбассе, — это и война, и позор; и во всем этом виноваты даже не абстрактные «мы», а конкретно вы — те, кто послушно голосовал, и те, кто не сопротивлялся. Вы, не видящие очевидных вещей штатские.

С позиции Бабченко даже его московские единомышленники выглядели понятно как: слабые, конформные, склонные к бесконечным компромиссам. «Постояли с белыми шариками в загоне и разошлись».

Его позиция безусловной моральной правоты многих отпугивала, его концепция коллективной ответственности — в которой вина за кровь последних лет лежит не только на тех, «кто поднял руку», а на всяком, кто активно не сопротивлялся, то есть практически на всех жителях России, — была настолько неуютна, что иногда хотелось списать ее на расстроенные нервы или сложные жизненные обстоятельства. Однако Бабченко готов был идти в ее отстаивании до логического предела, и этим пределом всякий раз оказывалась смерть.

Посты, в которых он демонстративно отказывался проявлять скорбь по ушедшим из жизни соотечественникам — будь то известные артисты или жертвы катастрофы ТУ-154, потому что те активно поддерживали или молча одобряли действия России в Крыму и в Донбассе, снискали ему громкую и злую славу.

Для оформившейся в последние годы телевизионно-фейсбучной «полиции скорби», набрасывающейся на всех, кто недолжным образом пишет об умерших, Бабченко был главной мишенью. Подписаться под этими постами действительно было сложно, и когда их автор после многочисленных угроз уехал из России, это не вызвало хоть сколько-то значительных протестов или проявлений сочувствия.

Персональная война Бабченко стала его партизанским рейдом на самых дальних морально-этических рубежах, куда мало кто был готов пойти. Иногда казалось, что автор уже на автомате отрабатывает полюбившийся публике смертельный номер, навлекая на себя одновременно волны ненависти и лавину сочувственных лайков, — но где-то в глубине за этими строчками все равно стояла живая злость и сильная боль. Чувства человека, бросающегося в атаку, не думая о последствиях; на войне как на войне.

Прославившийся самыми жесткими высказываниями по самым чувствительным поводам, он был человек на удивление незлой. Постоянно мотался то в Крымск, то на Дальний Восток, помогал жертвам наводнений, собирал деньги, развозил продукты, сам копался в грязи. В его семье было шестеро приемных, очень сложных детей: опеку над ними оформила его мать, заботились о них все.

Даже в этой его постоянно повторяющейся мантре — «ну почему вы меня не слушали?» — не было высокомерия, а только усталое сожаление: если бы вы ко мне прислушались, в 2011-м или чуть позже, то были бы живы и тысячи людей в Донбассе, и пассажиры самолета MH17, и Борис Немцов, и Павел Шеремет, и много кто еще. Получается, по его логике, если бы мы его послушали, он сам сейчас был бы жив. Сложно найти аргументы, чтобы об этом поспорить, да и не с кем уже.

Его упертость, непримиримость и сознание собственной правоты были как будто не из сегодняшнего времени. Его легко представить в старообрядческом скиту или на какой-нибудь крестьянской войне эпохи Реформации, причем на любой из сторон. Сейчас понятно, как будет разыгрываться дальше расследование его убийства: стороны конфликта бесконечно будут сваливать вину друг на друга, выясняя, кому это больше на руку, коллективному Путину или всемирному анти-Путину.

Так устроена эпоха постправды, в которой истины как бы не существует или до нее невозможно докопаться — но для Бабченко она, безусловно, была, и он готов был ради нее идти до конца. Он был человек войны, который однажды начал воевать против самой войны. И война ему за это отомстила.

Спи, солдат.

Юрий Сапрыкин, «Медуза»


популярное за неделю

Мнение

Камертон эпохи
Камертон эпохи Сергей Лойко
Ты вернешься, Аркадий
Ты вернешься, Аркадий Юрий Бутусов
Все дороги ведут в Гаагу
Все дороги ведут в Гаагу Дмитрий Гололобов
А вот и «пятая колонна»
А вот и «пятая колонна» Валерий Карбалевич