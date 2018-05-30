«Последний звонок-2018»: Родителей обязали быть на связи со школой каждые два часа 10 30.05.2018, 14:16

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Фото: onliner.by

Учителям по «вертикали» спустили сверху распоряжение в обязательном порядке собрать абсолютно всех детей.

То, что детей сгоняют для того, чтобы отметить праздник — это уже давно не новость, пишет «Витебский курьер». В 2016 году СМИ писали о том, как в Орше школьников заставляли идти на выпускные мероприятия.

Казалось бы, никакой проблемы нет: не хочешь идти на «Последний звонок» – не иди. Но выпускников оршанских школ принуждают сдавать деньги, при этом давление оказывается и на директоров учебных заведений, и на учителей, и на самую «низшую касту» – учеников и родителей. К тому же, «принудиловкой» решаются сразу 2 проблемы: выполняется план школьных мероприятий, организованных городскими властями, а также план платных услуг Ледовой арены.

Но вот чтобы каждые два часа звонить классному руководителю и докладывать ему о местонахождении ребенка… Это, как говорится, гвоздь программы 2018 года.

«Завтра всеобщий последний звонок в Арене. Детей сгоняют туда как стадо, не уточняя их желаний. Если мы не можем, я обязана писать вот такое вот заявление, информировать каждые два! часа о месте своего нахождения. Что это вообще? 21 век», — написала в своем «Фейсбуке» мама выпускника этого года Юлия Грибалева.

Этот пост широко комментируется в соцсети. Так, Павел Сыроежкин написал развернутый ответ, в который вложил свое видение ситуации:

«Пост крайнего возмущения и негодования.

Я совершенно доброжелательный человек, и меня крайне сложно вывести из себя. Мои друзья тому гаранты. Но у Министерства образования это получилось. Краткая предыстория: сегодня в ленте случайно наткнулся на пост Юлия Грибалева. В нём она с полным непониманием задается вопросом: с какого перепугу она должна писать объяснительную руководству школы о том, что её сына–выпускника завтра не будет на последнем звонке и обязуется докладывать о его местопребывании каждые два часа.

Маразм? Отнюдь! В этом же заявлении она также обещает нести ответственность за здоровье и жизнь своего ребёнка (как будто она и не мать вовсе, а посторонний бэбиситер). И ещё не факт, что ей это разрешат…

Так уж сложилось что у моего старшего сына завтра также «последний звонок». И я сперва решил, что это глупая шутка или банально непроверенный слух. Навёл справки, позвонил классной…. и как же у меня бровь поползла вверх, когда я узнал что это все суровая правда, а не сюр.

Учителям по «вертикали» спустили сверху распоряжение в обязательном порядке собрать абсолютно всех детей. А кто не явится – будет иметь большие проблемы на экзаменах. Каково, а? Напомню идет 2018 год.

И я-то был совершенно уверен, что недавняя ужасная трагедия в российском торговом центре многому чиновников научила, и детей не стоит бесцельно тысячами загонять в закрытые пространства…. Оказывается, что только не у нас. Но я абсолютно уверен в одном – моему сыну будет гораздо безопаснее рядом со мной, своим отцом, а не в месте многотысячного скопления народа! И знаете что они там будут делать? Два часа маршировать по жаре, а потом ещё четыре слушать школьную версию «Дажынак» в лице отечественной попсы.

И вот у меня назрел вопрос: в какой же замечательной и передовой «стране для жизни» мы живём, в которой родители обязаны письменно отчитываться о пребывании СВОИХ же детей перед директором школы? И постоянно звонить в администрацию с двухчасовым отчетом!

Хотелось бы напомнить уважаемому Министерству образования о таком правовом документе, как Конституция,в котором «право человека на свободу передвижения» озвучено буквально в прологе, если до конца осилить этот акт его чиновники не сподобилось. А ещё можно перечитать «Скотный Двор» или «1984» и попробовать отыскать параллели — вы же претендуете на образованность (исходя из Вашего названия), не так ли?

А сейчас я официально заявляю,что мой сын на этот вариант «северокорейской самодеятельности» завтра не пойдёт. И не дай Бог у него из-за этого будут какие-то проблемы!»