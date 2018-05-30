закрыть
30 мая 2018, среда, 15:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Досрочные выборы в Италии могут пройти уже в июле

  • 30.05.2018, 14:22

Президент Италии может вообще отказаться от назначения переходного правительства.

Кандидат в премьер-министры Италии Карло Коттарелли в среду встретится с итальянским президентом Серджо Маттарелла на фоне сообщений о созыве досрочных парламентских выборов уже на июль, сообщает «Европейская правда».

По информации СМИ, Коттарелли не сумел заручиться поддержкой главных политических партий и может даже не быть приведенным к присяге, сообщает BBC.

Во вторник Коттарелли предложил президенту список кандидатов в своего правительства, но покинул встречу без достижения каких-либо договоренностей, пишет Bloomberg.

По сообщениям СМИ, президент Италии может вообще отказаться от назначения переходного правительства и созвать досрочные выборы на июль.

Ранее предполагалось, что техническое правительство Коттарелли подготовит страну к новым выборам осенью или вообще в следующем году. Но попытки Коттарелли сформировать кабинет столкнулись с требованием политических партий провести досрочные выборы как можно скорее.

Маттарелла поручил Коттарелли сформировать правительство после того, как выдвиженец двух популистских партий "Движения пяти звезд" и "Лиги" Джузеппе Конте отказался от мандата сформировать правительство.

Причиной стал отказ Маттарелла утвердить в должности министра финансов контраверсионного 81-летнего евроскептика Паоло Савону, который является жестким критиком евро.

Опросы показывают, что досрочные выборы могут укрепить позиции популистских партий.


популярное за неделю

Мнение

Камертон эпохи
Камертон эпохи Сергей Лойко
Ты вернешься, Аркадий
Ты вернешься, Аркадий Юрий Бутусов
Все дороги ведут в Гаагу
Все дороги ведут в Гаагу Дмитрий Гололобов
А вот и «пятая колонна»
А вот и «пятая колонна» Валерий Карбалевич