Досрочные выборы в Италии могут пройти уже в июле 30.05.2018, 14:22

Президент Италии может вообще отказаться от назначения переходного правительства.

Кандидат в премьер-министры Италии Карло Коттарелли в среду встретится с итальянским президентом Серджо Маттарелла на фоне сообщений о созыве досрочных парламентских выборов уже на июль, сообщает «Европейская правда».

По информации СМИ, Коттарелли не сумел заручиться поддержкой главных политических партий и может даже не быть приведенным к присяге, сообщает BBC.

Во вторник Коттарелли предложил президенту список кандидатов в своего правительства, но покинул встречу без достижения каких-либо договоренностей, пишет Bloomberg.

По сообщениям СМИ, президент Италии может вообще отказаться от назначения переходного правительства и созвать досрочные выборы на июль.

Ранее предполагалось, что техническое правительство Коттарелли подготовит страну к новым выборам осенью или вообще в следующем году. Но попытки Коттарелли сформировать кабинет столкнулись с требованием политических партий провести досрочные выборы как можно скорее.

Маттарелла поручил Коттарелли сформировать правительство после того, как выдвиженец двух популистских партий "Движения пяти звезд" и "Лиги" Джузеппе Конте отказался от мандата сформировать правительство.

Причиной стал отказ Маттарелла утвердить в должности министра финансов контраверсионного 81-летнего евроскептика Паоло Савону, который является жестким критиком евро.

Опросы показывают, что досрочные выборы могут укрепить позиции популистских партий.