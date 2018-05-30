Жительница Глубокого: Даже у ИП выходит по $100, народ живет очень бедно 3 30.05.2018, 14:30

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«Тяжелая жизненная ситуация»: что это такое?

Активисты профсоюза РЭП из разных городов Беларуси рассказали praca-by.info, что конкретно для них является «трудной жизненной ситуацией».

Пилотную версию базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, создание которой предусмотрено декретом № 1, подготовят к 1 сентября. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на семинаре в Гомельском облисполкоме, где обсуждали реализацию скандального декрета.

Кроме того, сейчас завершается формирование составов «тунеядских комиссий», готовится перечень «трудных жизненных ситуаций», которые будут служить основанием для исключения из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике, уточнила Ирина Костевич:

Активисты профсоюза РЭП из разных городов Беларуси рассказали, что конкретно для них является «трудной жизненной ситуацией».

Ольга Кетько, Давид-Городок, Брестская область: – У нас вся жизнь является такой ситуацией. Особенно многодетным семьям. У меня четверо детей, и один из них инвалид по зрению. Доплата по уходу за ребенком – всего 20 рублей. Это же копейки. А специальные очки стоят более 200 рублей, и заказывать их можно только в крупных городах. А проблемы многодетных семей не интересуют ни власть, ни депутатов. Никому мы не нужны. Так что вся наша жизнь – это борьба за выживание...

Виктор Молочко, Солигорск, Минская область: – Основная проблема – очень низкая заработная плата. Супруга получила за прошлый месяц 280 рублей. А найти хорошую работу почти невозможно, хотя и живем в, казалось бы, богатом городе.

Александр Береснев, Буда-Кошелев, Гомельская область: – Ответ лежит на поверхности: достойная заработная плата. За прошлый месяц в КСУП «Экспериментальная база «Уваровичи» люди получили по 70 рублей. Где обещанная тысяча? Работы нет. Никаких новых производств. Никакой перспективы. Даже нашу больницу собираются закрывать. Тупик...

Людмила Борейко, Глубокое, Витебская область: – Материальное обеспечение. Кругом нищета. Начисляют 300 рублей, получаешь 250. Как прожить? Где 700-800 рублей? Нельзя верить официальной статистике, которая тиражируется телевизором. Даже у предпринимателей выходит по 200 рублей. Народ живет очень бедно.