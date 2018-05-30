Геннадий Буравкин: Что мы знаем про народного поэта Беларуси и общественного деятеля 30.05.2018, 14:43

Геннадий Буравкин

Сегодня — День памяти Геннадия Буравкина.

Геннадий Буравкин родился 28 августа 1936 года в деревне Шулятино Россонского района Витебской области в семье служащего. В 1959 году окончил отделение журналистики филологического факультета Белорусского государственного университета.

Работал в редакции журнала «Коммунист Белоруссии», редактором на Белорусском радио, заведующим отделом литературы, заместителем главного редактора газеты «Літаратура і мастацтва». В 1968-1972 годы - корреспондент газеты «Правда» в Беларуси, в 1972-1978 годы - главный редактор литературного журнала «Маладосць».

В 1976 году в составе делегации Белорусской ССР участвовал в работе 31 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

С 1978 года Геннадий Буравкин возглавлял Государственный комитет Белорусской ССР по телевидению и радиовещанию. С 1990 года был постоянным представителем нашей страны в ООН. Избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР. Являлся членом Белорусского ПЕН-центра и Союза белорусских писателей.

В 1997 - 1999 годах Геннадий Буравкин был председателем «Таварыства беларускай мовы». С 2008 года являлся главой наблюдательного совета телеканала «Белсат».

Первые стихи напечатал в 1952 году в полоцкой областной газете. Является автором сборников поэзии и прозы, книг для детей, сценариев документальных и художественных фильмов.

Умер поэт 30 мая 2014 года в возрасте 77 лет.