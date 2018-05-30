закрыть
30 мая 2018, среда, 15:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В этом году парад на 3 июля будет еще более масштабным

20
  • 30.05.2018, 14:53
  • 1,622
Фото: minsknews.by

По городу проедет свыше 250 единиц техники.

Более 3 тысяч военнослужащих и свыше 250 единиц техники примут участие в параде войск Минского гарнизона 3 июля. Они промаршируют в составе 18 пеших парадных расчетов и 23 парадных расчетов военной техники. Об этом сообщают "Минск-Новости" со слов заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майора Владимира Кулажина.

Сейчас идут объединенные тренировки с механизированной колонной на аэродроме Липки. Парадные расчеты пешей колонны тренируются на строевом плацу Минской военной комендатуры.

Первым в механизированной колонне пройдет легендарный танк времен Второй мировой войны Т34-85. За ним пройдут бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки, системы залпового огня.

Парадный расчет техники растянется примерно на 3 км.

Напомним, в прошлогоднем параде было задействовано 222 единицы техники.


популярное за неделю

Мнение

Камертон эпохи
Камертон эпохи Сергей Лойко
Ты вернешься, Аркадий
Ты вернешься, Аркадий Юрий Бутусов
Все дороги ведут в Гаагу
Все дороги ведут в Гаагу Дмитрий Гололобов
А вот и «пятая колонна»
А вот и «пятая колонна» Валерий Карбалевич