Психологи рассказали, что говорит о человеке его музыкальный вкус 1 30.05.2018, 15:02

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Блюз, классику и джаз слушают сознательные люди.

Психологи Кембриджского университета совместно с коллегами из США установили связь между типом личности человека и его музыкальным вкусом, пишет «Нож».

В онлайн-исследовании приняли участие более 20 000 человек старше 22 лет. Им дали послушать 25 незнакомых произведений, которые до этого классифицировали музыковеды.

Команда ученых опиралась на модель «большой пятерки», согласно которой личность человека включает в себя пять общих и относительно независимых черт: невротизм, экстраверсия, открытость опыту, сотрудничество (доброжелательность), добросовестность (сознательность).

Если человек слушает «сложную и динамичную» музыку, скорее всего, в нем преобладает открытость опыту как черта личности. Такие люди всегда ищут новых впечатлений и любят изучать новые вещи.

Экстраверты отдают предпочтение легкой, расслабляющей и акустической музыке, которая «создает фон». Тяжелые жанры, от классического рока до электронной музыки, привлекают в основном людей невротического типа личности.

Блюз, классику и джаз слушают сознательные люди. Они умны, много анализируют и чаще всего придерживаются либеральных политических взглядов.

Доброжелательному типу соответствуют R&B, хип-хоп, поп-рок и подобные им жанры. Композиции могут быть и грустными, и радостными, и медленными и динамичными.

На основе полученных данных исследователи создали тест, который показывает, что ваши музыкальные предпочтения говорят о вас.