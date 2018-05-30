Алексей Диковицкий: Журналистов «Белсата» штрафуют ежедневно 30.05.2018, 15:06

Алексей Диковицкий

Фото: belsat.eu

Суды над независимыми журналистами участились.

В Могилеве журналистку Алину Скребунову за сотрудничество с "Белсатом" наказали штрафом в 1225 рублей по статье "незаконное изготовление и распространение продукции СМИ", оператора Евгения Глушкова по этой же статье наказали 735 рублями штрафа.

Заместитель директора "Белсата" Алексей Диковицкий рассказал «Радыё Рацыя» о том, что суды над журналистами канала участились, но в этом году власти еще не изымали технику.

- В этом году у нас не было изъятия техники, а в прошлом году мы потеряли техники примерно на 25-26 тысяч евро. У нас ее изъяли. Правда, частично вернули. Потому что мне кажется, что белорусским властям сейчас это не нужно. Мы видим, что официальный Минск всячески старается наладить отношения с Западом. Нас также беспокоит то, что конвейер штрафов и наказаний наших журналистов стал настолько обыденным, что даже международные организации и официальные структуры ЕС редко на это обращают внимание, - рассказал Диковицкий.

В этом году из международных организаций, по словам Алексея Диковицкого, на давление на журналистов в Беларуси обратила внимание только организация "Репортеры без границ".