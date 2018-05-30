Глава Нацполиции Украины: В Бабченко стрелял профессиональный киллер 30.05.2018, 15:12

Аркадий Бабченко

Эксперты еще не приступали к изучению пуль, которыми был убит журналист.

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в журналиста Аркадия Бабченко стрелял профессиональный киллер.

Он также отметил, что злоумышленников было несколько, сообщает УНИАН.

"Любителей задерживают на месте преступления. Это преступление совершено намеренно неизвестными лицами... Нажать на курок пистолета нужен один человек, но подготовить такое преступление - одним человеком не обойдешься", - сказал Князев.

Вместе с тем, Князев не стал разглашать детали, в частности, впустил ли Бабченко убийцу в квартиру сам, допрошена ли его вдова.

"Нельзя кому-либо из моих подчиненных и мне самому доводить обстоятельства, которые сейчас подлежат расследованию. Это было бы преступлением со стороны полицейских", - подчеркнул он.

По его словам, эксперты еще не приступали к изучению пуль, которыми был убит Бабченко, поскольку еще не получили на то судебного разрешения.

Напомним, 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.