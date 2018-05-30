В Могилеве из-за китайской делегации пациентам поликлиники закрыли въезд на парковку 2 30.05.2018, 15:17

Пациенты должны быть для учреждения здравоохранения на первом месте.

Несколько необычное (хотя на самом деле, довольно обычное) решение приняли сотрудники 1-й городской поликлиники Могилева, принимая у себя китайскую делегацию, пишет сайт mogilev.online.

Как написала в группе «Могилев real» подписчица Ася Соколовская, с целью обеспечить гостям из Поднебесной наилучшие условия, въезд на парковку при поликлинике закрыли... пациентам.

Разумеется, законов гостеприимства никто не отменял, но, как справедливо написала Соколовская: «И как мы хотим, чтобы нас уважали китайцы и мировое сообщество, если мы не уважаем сами себя?». Пациенты, как представляется, все же должны быть для учреждения здравоохранения чем-то первичным. А не людьми, комфортом которых можно пожертвовать ради удобства иностранцев.