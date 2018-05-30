Новое название Македонии вынесут на референдум 30.05.2018, 15:24

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Референдум может пройти уже осенью.

Македония вынесет на референдум любое новое название своей страны, которое будет согласовано с соседней Грецией.

Об этом заявил премьер-министр Зоран Заев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Заев выразил надежду на достижение соглашения с Грецией в ближайшее время, и тогда Македония проведет референдум осенью.

"Мы все согласны с тем, что референдум состоится в сентябре или октябре. Я рад, что Греция осознает тонкости этого серьезного процесса... и то, что нужно спросить мнение граждан. Я надеюсь, что граждане будут ответственны в вопросе будущего Македонии", - сказал Заев.

Перед проведением референдума соглашение будет передано парламенту для ратификации, чтобы не тратить время и позволить Греции снять блокаду в НАТО, с тем, чтобы Македония была приглашена на присоединение к альянсу на июльском саммите НАТО.

Греция блокирует приглашение Македонии в НАТО, а также начало переговоров о вступлении в ЕС.

Сегодня СМИ сообщили, что наиболее вероятным названием Македонии, которое позволит решить спор с Грецией, является Республика Северная Македония.