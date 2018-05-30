Новым главой «БРСМ» стал уроженец Ташкента 11 30.05.2018, 15:44

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Дмитрий Воронюк

Сегодня у «лукашенковской молодежи» сменился руководитель.

Первым секретарем БРСМ избран Дмитрий Воронюк, сообщает БелТА.

Сайт nn.by cобрал факты из биографии нового главы лукашенковской молодежи.

Родился Воронюк в Ташкенте, но вырос в Могилеве, около десяти лет тому назад потерял отца.

Получал специальность географа в Могилевском госуниверситете имени Кулешова (МГУ), потом поступил в Академию управления.

В БРСМ Воронюк с 2010 года.

Карьеру начал с руководящей должности в БРСМ МГУ имени Кулешова, потом возглавлял Ленинский районный комитет БРСМ в Могилеве, Могилевский областной комитет БРСМ, откуда перешел в ЦК БРСМ, потом — в Минский областной комитет.

Известно, что у Воронюка есть жена и маленький сын, семья живет в общежитии.