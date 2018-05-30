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Компания Nord Stream 2 получила уведомление о заморозке ее активов

  • 30.05.2018, 16:20
фото: gazprom

Украина начала принудительное взыскание средств с «Газпрома».

Компания-оператор строящегося газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 получила уведомление об аресте ее активов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, офис компании в Швейцарии во вторник посетили судебные приставы и сообщили об "ограничительных мерах" в отношении ее активов.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что в трех странах Европы начались действия по исполнению решения Стокгольмского арбитража, который постановил взыскать с "Газпрома" более 2,5 миллиардов долларов в пользу "Нафтогаза Украины".

Как написал Порошенко в Фейсбуке, в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах на этой неделе "начато обременение" акций компаний-операторов "Северного потока", "Северного потока – 2" и других компаний, связанных с "Газпромом".

В "Газпроме" в среду подтвердили, что "Нафтогаз" предпринимает усилия по взысканию с компании 2,6 миллиарда долларов в Швейцарии. В российском концерне, однако, утверждают, что пока не получали никаких официальных уведомлений.

Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу украинской компании в феврале этого года. Накануне стало известно, что "Газпром" подал апелляцию, утверждая, что в выработке решения якобы участвовали не арбитры, а некое "иное лицо".


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