Как власти продают в РФ дешевое мясо, повышая внешний долг Беларуси 3 30.05.2018, 16:34

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Рентабельность производства говядины в стране - минус 35%.

Себестоимость одного килограмма привеса - около 30 рублей, по экспертным оценкам, передает «Белсат».

«При таких показателях, чтобы иметь прибыль со своего безнадежного дела, животноводы должны продавать говядину итоговому потребителю, то есть нам с вами, по 60 рублей за килограмм. Или отпустить коров на свободу», - отмечает эксперт «Личного капитала» Михаил Залесский.

Но поставки белорусской говядины за границу, преимущественно в Россию, только растут. В прошлом году, например, продали на 13% больше, чем в 2016 году. Причем, при себестоимости в 30 рублей, мы продавали мясо по 7 рублей 32 копейки.

«Купили бы люди и здесь по такой цене, но ведь не за валюту. Валюта государству нужна, чтобы за долги рассчитываться. А одалживает власть, чтобы поддерживать сельское хозяйство», - объясняет Михаил Залесский.