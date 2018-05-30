Его снаряд угодил точно в цель
- Иван Яковина
- 30.05.2018, 16:35
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Главное, чем мне запомнился Аркадий – это его предсказание о победе украинской революции.
В своем радикализме Аркадий Бабченко мне казался похожим на ребенка, который грозится: «Вооот такого динозавра убить! Если плюнуть ему на хвост, он сдохнет, точно знаю!»
Самые задиристые его выступления у меня вызывали скептическую улыбку, а не ужас или там оторопь.
А настоящее наслаждение он, думаю, получал не от похвалы или одобрения (это скучновато). Его перло, когда оппоненты читали его тексты, но бесились, рвали и метали, требовали привлечь к ответу, лишить гражданства и колесовать на Красной площади.
Вот от таких отзывов на свои высказывания он, думаю, просто кайфовал. Не могло для него быть ничего приятнее, чем очередная травля, организованная какими-нибудь оскорбленными.
Мне кажется, он понимал: если бесятся, то, значит, его снаряд угодил точно в цель. Ведь ничего не выбешивает человека сильнее, чем правда о его неблаговидных действиях. Особенно, когда эта правда тщательно скрывается под многочисленными слоями лицемерия и лжи. Бабченко все это дело срывал на раз-два. Вот за это его и ненавидели.
При этом он постоянно смешно жаловался на то, что «старый и больной», с огромным удовольствием расписывал, как горел в танках, падал в вертолетах, тонул в океанах, замерзал в тундрах, ел червяков с тараканами и пил невкусное пиво, испытывая при всем при этом невероятные муки.
Костыли, с которым он ходил, сломав ногу, казались не вынужденным неудобством, а ценнейшим артефактом, предметом гордости и очевидным доказательством невыносимости жизни Аркадия Бабченко, стойко сносящего пращи и стрелы яростной судьбы.
Причем продолжалось это со школьной скамьи. В ответ на мое предположение, что Бабченко создан для страданий, как птица для полета, он припомнил, что в десятилетнем возрасте его за задницу укусил пони. «С этого все и началось», – подумал я.
Но главное, чем мне запомнился Аркадий – это его предсказание о победе украинской революции, сделанное в самый странный, как мне казалось, момент. Он твердо сказал, что Янукович сбежит, когда на Майдане царили ужас и отчаяние – там начали отпевать убитых в тот же день участников Небесной сотни.
Бабченко очень серьезно, без своего обычного задора, объявил, что революция уже победила. Я не мог понять: с чего он это взял? Власть же отбила атаку... Но он оказался прав: очень скоро Янукович сбежал. Вроде бы, в ту же ночь, уже не помню.
Он оказался прав.
И теперь так будет вечно.
Иван Яковина, «Новое время»