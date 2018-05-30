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Кого из чиновников задержали в последнее время

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  • 30.05.2018, 17:04
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Самые громкие задержания топ-чиновников.

Сегодня стало известно о задержании за взятку в $ 200 тысяч помощника диктатора Сергея Ровнейко. К сожалению, это далеко не единственный факт коррупции в Беларуси. Belsat.eu подготовил подборку громких задержаний топ-чиновников, которые произошли в последнее время.

Попался чиновник из инспекции Лукашенко

В начале мая в Комитете госбезопасности рассказали о задержании высокопоставленных чиновников Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при правителе Беларуси.

Вот что рассказали тогда в КГБ:

«По сути, функционировала многоуровневая система получения вознаграждения в виде добытых браконьерским способом объектов животного мира. Лицам, которые участвовали в браконьерской деятельности, сотрудники инспекции оказывали покровительство, передавали информацию о планируемых рейдах, сообщениях граждан о фактах нарушения браконьерами природоохранного законодательства, возвращали изъяты браконьерские орудия лова (сети, ловушки и т.д.)».

В результате задержали начальника Витебской областной инспекции Василия Лемешева, начальника Мозырской межрайонной инспекции Владимира Лагимахoва и его заместителя Александра Красюкa. Также в деле фигурируют 6 руководителей межрайонных инспекций Витебской области.

Дело против ответственного за потребительский рынок Минскa

10 мая Следственный комитет сообщил о задержании бывшего начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрея Доморацкого - за злоупотребление служебными полномочиями. СК полагает, что чиновник нанес существенный вред государственным интересам.

Показательно, что предшественника Доморацкого - Сергея Борисевича - тоже задержали, по подозрению в коррупции.

Очередное задержание в управлении юстиции Гомельщины

В начале марта новости о коррупции пришли из Гомель. Там задержали двух высокопоставленных чиновников - из управления принудительного исполнения Главного управления юстиции Гомельского облисполкома. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В прошлом году суд Центрального района Гомеля рассматривал уголовное дело в отношении экс-начальника управления принудительного наказания главного управления юстиции Гомельского облисполкома. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы.

В апреле глава МВД Игорь Шуневич рассказал о задержании бывшего председателя Гомельского облисполкома Александра Ситницы.

Началось с того, что Александр Ситница «пропал» - перестал выходить на работу. Силовые структуры эту информацию не комментировали. Только пресс-служба Гомельского облисполкома сообщила об увольнении Ситницы «за прогулы».

Чиновник был объявлен в розыск и его задержали в России.

Александр Ситница возглавлял Гомельский райисполком с 2009 года.

Директор Дворца спорта брал деньги почти ежедневно

Можно еще вспомнить о задержании директора минского Дворца спорта Сергея Прановичa. Он, правда, брал взятки не по $ 200 тыс., как помощник Лукашенко, только $100-1200. Но как утверждают в КГБ, деньги ему поступали почти ежедневно. И так с 2014 года... Сергей Пранович брал деньги за предоставление площадей дворца под выставки.


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