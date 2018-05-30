Костевич: Пособие по безработице повышать не будем 12 30.05.2018, 16:50

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ИРИНА КОСТЕВИЧ

ФОТО: БЕЛТА

Министр труда заявила, что таких трат бюджет не предусматривает.

Об этом пишет tut.by. На вопрос о том, как будет повышаться пособие по безработице, Ирина Костевич ответила:

— Я согласна, что 27 рублей — это маленькое пособие, но неправильный сегодня подход — изыскивать на это средства из бюджета.

Напомним, средний размер пособия на одного безработного в апреле сократился до 27,5 рубля. Эта сумма составляет 13,3% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Месяцем ранее среднее пособие по безработице было на уровне 28,08 рубля.