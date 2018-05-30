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Азаренко и Соболенко снялись с парного турнира «Ролан Гаррос»

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  • 30.05.2018, 16:53
Виктория Азаренко
Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Причина такого решения на данный момент не опубликована.

Белорусский дуэт в составе Виктории Азаренко и Арины Соболенко снялся с парного разряда «Ролан Гаррос», пишет «Трибуна».

Причина такого решения на данный момент не опубликована.

Отметим, что в первом раунде они должны были сыграть против россиянки Светланы Кузнецовой и чешки Луции Шафаржовой.

Напомним, что и Соболенко, и Азаренко проиграли свои стартовые матчи в одиночном турнире. Арина уступила Кики Бертенс из Нидерландов — 2:6, 1:6, а Виктория — чешке Катерине Синяковой — 5:7, 5:7.


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