Никки Хейли: Российские солдаты находятся в Украине 30.05.2018, 17:10

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Никки Хейли

Фото: ONU/Cia Pak

Война в Украине - хрестоматийный пример» нарушения суверенитета одного государства другим.

Посол США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в отправке своих солдат в Украину и подтвердила намерение США сохранять санкции против Москвы до тех пор, пока она не вернет аннексированный Крым и не выведет войска из Восточной Украины, сообщает «Голос Америки».

«Мы самым решительным образом осуждаем российское вмешательство на востоке Украины и попытку аннексии Крыма», – заявила Хейли, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Как и в случае трагедии рейса MH-17, мы просим Россию признать иную реальность, про истинность которой знают все здесь собравшиеся: российские солдаты находятся в Украине – не для "защиты" русскоязычных граждан Украины, но для установления российского контроля над страной», – добавила дипломат.

«До тех пор пока Россия не прекратит свои возмутительные действия в Украине, позиция США не изменится, – подчеркнула она. – Пока Россия не вернет Крымский полуостров под контроль Украины, американские санкции, связанные с вторжением в Крым, останутся в силе. До тех пор пока Россия не выведет свои силы из Восточной Украины и не выполнит обязательства в рамках Минских соглашений, наши санкции в ответ на ее вопиющие нарушения в восточной части этой страны останутся в силе».

Хейли назвала конфликт на востоке Украины «хрестоматийным примером прямого нарушения суверенитета одного государства–члена ООН другим».

В ходе заседания дипломатов проинформировали о недавних проявлениях нестабильности в регионе.

Хейли также обвинила Россию в создании «катастрофы из страданий» путем поддержки сепаратистских группировок и нарушений своих обязательств в рамках международного соглашения о прекращении огня.

«Несмотря на ее отрицания, нет сомнений, что Россия является движущей силой украинского конфликта», – сказала Хейли.

Она также выразила поддержку Австралии и Нидерландам после того, как эти страны попросили Россию признать свою причастность к крушению самолета малазийской авиакомпании (рейс МН-17), который был сбит над восточной Украиной в 2014 году.

Следственная группа на прошлой неделе заявила, что ракета, сбившая пассажирский самолет, была выпущена с пусковой установки, принадлежащей российской 53-й зенитной ракетной бригаде.

«Журналисты выявили многочисленные случаи использования российской военной техники возглавляемыми Россией силами на востоке Украины, – заявила Хейли. – К сожалению, они включают поставку Россией ракетной системы, которая сбила рейс 17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года – гражданского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего все 298 человек, находившиеся на борту, погибли».

«Мы решительно поддерживаем призыв Австралии и Нидерландов к России признать ее роль в этой трагедии и сотрудничать в деле привлечения к ответственности виновных за крушение рейса МН-17», – продолжила американский дипломат.

Со своей стороны, посол России в ООН Василий Небензя назвал обвинения России в агрессии пропагандой.

«Мы в состоянии войны ни с кем не находимся», – сказал он.

Заместитель Генерального секретаря ООН Розмари Дикарло сообщила Совету безопасности ООН, что на востоке Украины не соблюдаются соглашения о прекращении огня и применяется оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

Как сообщает официальный сайт ООН, в результате конфликта погибли 2,7 тысяч мирных жителей, примерно 9 тысяч получили ранения, около 1,6 миллиона стали перемещенными лицами.

Заместитель Координатора чрезвычайной помощи ООН Урсула Мюллер сообщила, что в этом году помощь получат 2,3 миллиона человек, живущих на востоке Украины, однако масштабы финансирования программ ООН недостаточны для задач, которые требуется решать.

Дикарло отметила, что Минские соглашения остаются основой для урегулирования кризиса, однако они не выполнены. Она подчеркнула, что ООН стремится к мирному разрешению конфликта при условии обеспечения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.