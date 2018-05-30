Николай Черноус ищет защиты в Комитете по правам человека ООН 30.05.2018, 17:02

Николай Черноус

Фото: spring96.org

Барановичский активист не нашел справедливости в белорусских судах.

29 мая активист из Барановичей, предприниматель Николай Черноус, пройдя белорусские суды и не найдя в них справедливости, подал жалобу в Комитет по правам человека ООН, сообщает правозащитный центр «Весна».

Реализуя свои Конституционное право на мирное собрание, Николай Черноус 6 февраля 2017 года вместе с иными гражданами находился возле здания Инспекции Министерства по налогам и сборам в Барановичах. Он пришел туда, чтобы подать ее начальнику список подписей жителей города за отмену скандального декрета №3, и для того, чтобы собрать дополнительные подписи.

Находясь возле здания налоговой инспекции, он общался с гражданами, которые высказывали свое мнение относительно законности принятого декрета, предлагал им оставлять подписи для его отмены.

В скором времени он узнал, что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.23.34 КоАП РБ. А далее, 20 марта 2017 года, Барановичский районный суд признал Черноуса виновным в совершении правонарушения и оштрафовал его на 30 базовых величин (690 рублей).

Считая постановление незаконным, Николай Черноус обжаловал его в Брестский областной суд. Однако областной суд не изменил решение районного суда. Сейчас Николай Черноус решил обратиться в международный орган для защиты своих прав.

Правозащитник из Баранович Сергей Говша, который помогал Черноусу с подачей жалобы в КПЧ, отмечает, что преследование за сбор подписей грубо нарушает право граждан на мирные собрания, закрепленное в ст. 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

"В нашем конкретном случае права ограничены совсем по другим обстоятельствам, надуманным, в нарушение как ст.21 Конституции Беларуси, так и статей Пакта о гражданских и политических правах", - сказал правозащитник.

Он убежден, что Николай Черноус выиграет дело в международной инстанции, однако совсем не уверен в том, что белорусские власти будут исполнять принятое решение КПЧ.