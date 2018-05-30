Убийство Бабченко: ЕС призвал найти заказчиков «подлого преступления» 4 30.05.2018, 16:59

Аркадий Бабченко

Представители властей Евросоюза отреагировали на смерть российского журналиста.

ЕС отреагировал на смерть Аркадия Бабченко, который был убит накануне в Киеве тремя выстрелами в спину на пороге своей квартиры, пишет RFI.

«Это подлое преступление — еще одна атака на свободу прессы, на журналистов, которые защищают наши ценности и нашу демократию», — заявил председатель Европарламента Антонио Таяни. «Европейский парламент требует полной ясности о смерти Бабченко, а также наказания исполнителей и тех, кто стал заказчиками этого убийства», — заявил Таяни во время пленарной сессии в Страсбурге.

Совет Европы требует «исчерпывающего расследования», чтобы «выявить и наказать виновников», заявил председатель организации Турбьёрн Ягланд.

«Украина является членом Совета Европы, ее власти обязаны провести эффективное расследование этого убийства», — цитирует AFP комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович. «Я обращаюсь к украинским властям с требованием не жалеть никаких усилий для того, чтобы найти и наказать не только исполнителей, но и заказчиков», — добавила Миятович.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини, от имени которой высказался официальный представитель дипломатического ведомства ЕС, потребовала «чтобы ответственные за преступление предстали перед правосудием» и выразила соболезнование «от имени Евросоюза» семье Аркадия Бабченко.

«Европейский союз выражает солидарность со всеми журналистами и продолжит действовать для обеспечения их личной безопасности, их работы, которая является жизненно необходимой для всех демократий», — добавил представитель Могерини.

Российского журналиста Аркадия Бабченко, жесткого критика Кремля, убили в его доме в Днепропетровском районе Киева вечером 29 мая. Из России Бабченко, получавший многочисленные угрозы, уехал в 2017 году.