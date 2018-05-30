Три урока для Беларуси из опыта реформы системы образования в Грузии 30.05.2018, 17:20

Без каких условий невозможны изменения в школах и вузах.

Об этом сайту «Завтра твоей страны» рассказал бывший министр образования и науки Грузии, политолог Гиа Нодиа.

Инструментом легитимации реформы в образовании стало присоединение Грузии к Болонскому процессу. В 2005 году страна обязалась за два года привести программы вузов в соответствие с европейскими стандартами высшей школы. Но еще с 2003 года начала работать новая система управления и финансирования средних и высших учебных заведений. Систему образования страны критикуют и сегодня, но она сделала большой скачок по сравнению с упадком, в котором оказалась в 1990-х годах.

1.Невозможно реформировать систему образования безболезненно. Нужна политическая воля

Везде реформирование проходит с большими сложностями. В том числе потому, что эта тема близка и важна всему обществу, а академический состав психологически очень уязвим. И народ, и преподаватели могут быть неготовыми к метаморфозам.

Начало масштабной реформы в системе образования возможно только при наличии сильной политической воли и соответствующей подготовки общества к изменениям.

− Реформы, которые прошли в Грузии, вне зависимости от того, как оценивается их успешность, стоили большого политического капитала − правительство нажило себе много врагов. Но так как изменения в системе образования стали политическим приоритетом на самом раннем этапе проведения различных реформ в стране, несмотря на такие сложности, правительство все равно их продвигало, − объясняет Гиа Нодиа.

2.Привлекать и удерживать в системе профессионалов

Главными моментами в образовательной реформе в Грузии были децентрализация и поощрение конкуренции в области образования. С одной стороны, процесс проведения реформ был весьма централизован – все решения принимало правительство, но конечные цели были в том, чтобы добиться максимально возможной свободы для учебных заведений и местных органов системы образования. Это позволило университетам и в какой-то степени средним школам проявлять инициативу в вопросах обучения.

− Этот путь не всегда простой и не всегда приносит быстрые результаты. В начале он может привести даже к понижению стандартов. Но это делает академическую карьеру для профессионалов более интересной. Значит, академическая система, открытость институциональной среды привлекает компетентных и склонных к инновациям людей, − говорит эксперт.

Заметный скачок в зарплатах профессорско-преподавательского состава сделал сферу высшего образования более привлекательной для хороших специалистов. Но не только.

— В сфере высшего образования важно создать среду, в которой учебные заведения охотятся за хорошими профессорами и преподавателями. В этом случае педагогу есть смысл постоянно повышать свою квалификацию и совершенствоваться. Ведь именно качество становится определяющим, − делится опытом Гиа Нодиа.

3.Реформирование системы образования обходится дорого

Не получится качественно менять школьное или высшее образование без финансовых вливаний.

Так как в Грузии одновременно проводили реформы во многих областях, большая часть средств ушла на реформы полиции, налоговых структур и других сфер, которые находились в худшем положении по сравнению с образованием. Как раз нехватка средств и стала недостатком грузинской реформы.

− Для примера, в средней школе из-за недостатка финансирования не получилось повысить зарплаты, соответственно прогресс был заметен в меньшей степени, нежели в университетах. В итоге в школьном обучении нам не удалось достичь таких успехов, как в ВУЗах, − говорит эксперт.

В прошлом году школьным педагогам все же повысили зарплаты до 250-500 долларов в зависимости от категории учителя. Если бы удалось это сделать десять лет назад, то изменения в школьном образовании проходили бы быстрей, благодаря мотивации педагогов.

Опираться на опыт реформ в других странах, говорит эксперт, стоит, исходя из особенностей системы и целей реформы. В высшем образовании это могут быть США, в среднем – Финляндия, Сингапур или Эстония.

— Гарантировать повсеместный успех реформы системы образования невозможно. Опять же в Грузии даже сейчас есть масса проблем в системе образования. Но постоянная работа привела к тому, что в стране становится все больше районов, где происходят позитивные изменения, — убежден бывший министр образования и науки Грузии.

Главное в попытках достичь успеха − политическая воля, открытость к переменам и готовность финансово обеспечить проведение реформ.