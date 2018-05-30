Россельхознадзор приостановил поставки продукции из Пружан 30.05.2018, 17:42

В сыре нашли натамицин.

Российская служба по ветнадзору с 31 мая вводит временные ограничения на поставки продукции ООО «Пружанский молочный комбинат», пишет belmir.by.

Такая мера принята в связи с повторным выявлением натамицина в сыре, произведенного данным предприятием.

Также Россельхознадзор проинформировал, что вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой белорусским предприятием ООО «Покет-Пак».

Причина – выявление натамицина в белково-жировом концентрате, поставляемом на территорию России.