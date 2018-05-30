Минчане борются за возвращение улицам исторических названий 1 30.05.2018, 17:52

Фото: Максим Тарналицкий

Через 25 дней подписи жителей столицы будут направлены в Мингорисполком.

В интернете начат сбор подписей за возвращение улицам Революционной и Комсомольской исторических названий, пишет onliner.by.

«Учитывая, что эти улицы скоро станут частично пешеходными, что будет повышать интерес к ним жителей и гостей столицы, мы считаем, что следует подчеркнуть это место его исторической особенностью - древней топонимикой», - отмечается в петиции, которую можно поддержать на сайте petitions. by. По мнению авторов предложения, старые названия улиц станут настоящим отражением достопримечательностей истории и культуры Минска.

Улица Койдановская была проложена еще в конце XVI века и соединяла центральную площадь города с путем, который вел в сторону городка Койданово (сейчас - Дзержинск). Улица Фелициановская была названа в честь святого мученика Фелициана, мощи которого хранились в часовне при Марианском костеле (сегодня - кафедральный костел у площади Свободы). В 1922 году большевики переименовали улицу Койдановскую в Революционную, а Фелициановскую - в Комсомольскую.

В случае отсутствия в городском бюджете необходимых средств для реализации предложения автор петиции вместе с группой других неравнодушных к истории города граждан предлагает собрать нужную сумму денег с помощью краудфандинговой платформы.

На данный момент петицию поддержали около 200 человек. Через 25 дней предложение будет направлено в Мингорисполком.