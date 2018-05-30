Бабченко раскрыл детали спецоперации СБУ 30.05.2018, 18:13

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Аркадий Бабченко

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко рассказал детали спецоперации украинской спецслужбы по инсценировке его убийства.

На совместном с СБУ пресс-брифинге он сообщил, что его проинформировали о подготовке его убийства месяц назад. Всего спецоперация длилась два месяца, передает Радио Свобода.

"За этот месяц я видел, как ребята работали, как они рыли носом, как буйволы пахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. Результатом этого стала вот эта спецоперация", - рассказал Бабченко.

По словам журналиста, организатор его "убийства" получил $40 тысяч.

"Я неплохо стою, слушайте! Показали мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте... Стало понятно, что информация идет из России, из государственных служб. Получить эту информацию могли только спецслужбы", - отметил журналист.

Напомним, что СБУ инсценировала убийство Аркадия Бабченко. В СБУ заявили, что убийство заказали спецслужбы России. По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.