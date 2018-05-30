Бабченко извинился перед женой за инсценировку своего убийства 1 30.05.2018, 18:18

Жена до последнего не знала, что его смерть была инсценировкой.

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад», - сказал Бабченко на брифинге с участием главы СБУ Василя Грицака, который транслировал телеканал «112».

Бабченко также сообщил, что человек, который готовил его убийство, находится под стражей.

Сообщения о смерти Бабченко стали поступать вечером 29 мая. В Национальной полиции Украины факт убийства журналиста подтвердили, распространили фоторобот подозреваемого и рассказали о том, что нашли на месте преступления три гильзы от пистолета Макарова. Как объяснили в СБУ, все эти заявления были частью инсценировки с целью поимки истинных заказчиков преступления, заплативших за него около $40 тыс.

«Я свою работу выполнил, я пока еще живой, не дождутся», — сказал Бабченко.