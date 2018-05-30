Защитники Куропат придут на открытие ресторана возле урочища 30.05.2018, 18:33

Защитники Куропат не оставят без внимания это событие.

В пятницу возле урочища Куропаты, где захоронены жертвы сталинских репрессий 1937−1940 годов, открывается ресторанный комплекс «Поедем поедим». Защитники Куропат не оставят без внимания это событие.

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец рассказал tut.by, что планируют делать активисты в урочище в день открытия ресторана.

— В 11.00 мы помолимся у Креста Страдания и пойдем на место. Зайдем внутрь — это все-таки ресторан, мы хотим его посетить. Оставим записи в книге жалоб, раздадим сотрудниками буклеты с информацией о том, что это за место — Куропаты. Мы же культурные, мы же белорусы, поэтому ничего ломать или портить никто не будет. Мы предлагаем собственнику отдать это место под музей репрессий. Если нас начнут выгонять, то будем действовать по ситуации. Но мы говорим всем, что нельзя поддаваться на провокации, нужно вести себя культурно.

Возможно, как говорит Павел, активисты также станут у кольцевой дороги с плакатами.

В субботу, 2 июня, как пояснил активист, в урочище развернет палаточный городок «Молодой фронт». А в воскресенье пройдет согласованный митинг-реквием, посвященный 30-летию опубликования статьи «Куропаты — дорога смерти», после которой о месте расстрела узнала вся страна.

Строительство ресторанного комплекса у Куропат началось девять лет назад на месте, где до официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий, всего 50 метров. Из-за внимания активистов работы на объекте не раз приостанавливали и его открытие переносилось. Последний раз запускать заведение с банями и ресторанами планировали летом 2015 года.

Также поначалу комплекс назвали «Бульбаш-холл», общественность этим возмутилась, а владельцы передумали открывать заведение под таким названием.

Комплекс изначально принадлежал компании «БелРестИнвест». Но в январе 2018 года выяснилось, что эта компания никакого отношения к нему не имеет. На сайтах по поиску работы мы нашли вакансии для желающих работать в ресторане: нанимает ООО «Амизбел», зарегистрированное в деревне Дроздово в мае прошлого года. Телефонов для связи с компанией не указано.