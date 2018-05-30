Украина объявила о начале взыскания с «Газпрома» $2,6 миллиардов 1 30.05.2018, 18:39

Уже начато обременение акций «Северного потока» и «Северного потока-2» и «других активов «Газпрома».

Процесс принудительного взыскания $ 2,6 млрд с «Газпрома» «перешел в практическую плоскость», написал президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook. Уже начато обременение акций «Северного потока» и «Северного потока-2» и «других активов «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах.

«Мое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить получение Украиной выигранных средств», — заявил Порошенко. Он не исключил, что вместе с акциями газопроводов какие-либо меры могут применяться к «денежным средствам, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решения» суда.

В пресс-службе «Нафтогаза» РБК объяснили, что принудительное исполнение решения связано с нежеланием «Газпрома» исполнить решение Стокгольмского арбитража. «Компания подтверждает, что она обратилась к швейцарским судам с требованием принудительного взыскания средств, и швейцарские власти уже приняли меры против активов «Газпрома» на территории страны», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

В российской компании знают о начале процесса принудительного исполнения решения суда в Швейцарии, говорится в сообщении управления информации «Газпрома». «Однако на текущий момент «Газпром» не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес «Газпрома», — сообщили в компании, уточнив, что «Газпром» будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по контракту на транзит газа через Украину и обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $ 4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору, тем самым частично удовлетворив требования украинской компании. С учетом прошлого решения арбитража, по которому «Нафтогаз» обязан выплатить «Газпрому» $ 2 млрд, российская компания осталась должна около $ 2,6 млрд.