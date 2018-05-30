Порошенко поручил предоставить Бабченко охрану
- 30.05.2018, 18:50
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Президент Украины поздравил СБУ с успешным проведением спецоперации по спасению российского журналиста.
На своей странице в социальной сети Twitter Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины «с блестящей операцией по спасению жизни российского журналиста Аркадия Бабченко».
«Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся все сильней в противодействии российской агрессии», — заявил он.
«Вряд ли Москва успокоится. Я поручил предоставить Аркадию и его семье охрану», — подчеркнул Порошенко.
Днем 30 мая глава Службы безопасности Украины Василь Грицак заявил на брифинге в Киеве, что убийство Бабченко, о котором стало известно вечером 29 мая, было инсценировкой спецслужб. По его словам, целью спецоперации было задержание людей, которые на самом деле планировали убить журналиста.
Вітаю @servicessu з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію Бабченку. Українські правоохоронні органи з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії. Навряд чи Москва заспокоїться - доручив надати Аркадієві та його родині охорону pic.twitter.com/y9rwNukt1j— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 мая 2018 г.