Порошенко поручил предоставить Бабченко охрану 30.05.2018, 18:50

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Петр Порошенко

Президент Украины поздравил СБУ с успешным проведением спецоперации по спасению российского журналиста.

На своей странице в социальной сети Twitter Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины «с блестящей операцией по спасению жизни российского журналиста Аркадия Бабченко».

«Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся все сильней в противодействии российской агрессии», — заявил он.

«Вряд ли Москва успокоится. Я поручил предоставить Аркадию и его семье охрану», — подчеркнул Порошенко.

Днем 30 мая глава Службы безопасности Украины Василь Грицак заявил на брифинге в Киеве, что убийство Бабченко, о котором стало известно вечером 29 мая, было инсценировкой спецслужб. По его словам, целью спецоперации было задержание людей, которые на самом деле планировали убить журналиста.