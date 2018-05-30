Видеофакт: Задержание организатора покушения на Бабченко 4 30.05.2018, 18:59

4,841

Видео обнародовала Служба безопасности Украины.

Сегодня в Киеве задержали организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Видео на своем YouTube-канале обнародовала Служба безопасности Украины, передает gordonua.com.

"Хочу сообщить, что около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас ведутся следственные действия, а также проводится ряд обысков по местам его проживания и временного пребывания", – заявил сегодня на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

По данным спецслужбы, организатор планировал выехать из Украины в РФ "через третью страну". Задержанному сообщат о подозрении в подготовке террористического акта.

29 мая 2018 года появилась информация, что в работавшего в Киеве российского журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома. Он якобы умер в машине "скорой". В полиции сообщили, что убийца журналиста – высокопрофессиональный киллер.

В качестве основной версии убийства правоохранители рассматривали профессиональную деятельность Бабченко. По факту преступления полиция Киева открыла уголовное производство.

Сегодня стало известно, что убийство было инсценировкой.