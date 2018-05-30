Стало известно, у кого вымогал взятки задержанный помощник Лукашенко 8 30.05.2018, 19:35

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Сергей Ровнейко

Сергей Ровнейко получил взятку в размере 200 тысяч долларов.

Стало известно, у кого вымогал взятки помощник Лукашенко, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. О его задержании КГБ сообщил 30 мая. Сообщалось, что Ровнейко получил взятку в размере 200 тысяч долларов. Госбезопасность следила за ним больше года, после того, как появилась информация, что помощник президента неоднократно получает взятки от разных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Позже официальный представитель КГБ Андрей Ярош заявил, что Ровнейко подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и различных коммерческих структур "за решение вопросов, входящих в его компетенцию". Подозреваемый уже признался в получении взятки, признался и по другим фактам "своей противоправной деятельности, задокументированной ранее", информирует БелТА.

По словам официального представителя КГБ, материалы по коррупционной деятельности Ровнейко "достаточно давно" попали на стол Александра Лукашенко. Оперативно-розыскные мероприятия проводились по его поручению и под его личным контролем.

Сергей Ровнейко работал помощником Лукашенко с июня 2015 года. Перед этим он работал в Комитете госконтроля. Ровнейко грозит 15 лет лишения свободы, он находится в СИЗО КГБ.