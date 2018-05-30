В Польше на пляже нашли российские ракеты 30.05.2018, 19:47

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Военные предполагают, что россияне могли использовать ракеты на морском полигоне в Балтийском море во время учений.

В течение нескольких дней минимум в трех местах на польских пляжах находили сигнальные ракеты с подводных лодок российского производства. Были найдены сигнальные ракеты КСП. Их также называют сигнальными буями и происходят они с подводной лодки класса "Кило". Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Военные предполагают, что россияне могли использовать ракеты на морском полигоне в Балтийском море во время учений.

Известно, что класс "Кило" - российский подводная лодка, но россияне выпускают такие суда не только для своих нужд, но и для экспортных целей.

В польском флоте не беруться сказать, когда были использованы ракеты, поскольку после выстреливания они длительное время остаются на поверхности воды и могут неделями дрейфовать в море.