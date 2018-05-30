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Как коллеги Бабченко отреагировали на новость о его «воскрешении»

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  • 30.05.2018, 20:01
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Журналисты ATR аплодируют, кричат, плачут и обнимаются друг с другом.

Телеканал ATR на своем YouTube-канале обнародовал видео, на котором сотрудники редакции смотрят брифинг Службы безопасности Украины и узнают, что российский журналист Аркадий Бабченко, о смерти которого сообщалось 29 мая, оказался жив, передает gordonua.com.

Журналисты ATR аплодируют, кричат, плачут и обнимаются друг с другом.

29 мая 2018 года появилась информация, что в работавшего в Киеве российского журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома. Он якобы умер в машине "скорой". В полиции сообщили, что убийца журналиста – высокопрофессиональный киллер.

В качестве основной версии убийства правоохранители рассматривали профессиональную деятельность Бабченко. По факту преступления полиция Киева открыла уголовное производство.

Сегодня стало известно, что убийство было инсценировкой.


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