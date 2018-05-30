Брестское «Динамо» обогнало БАТЭ по посещаемости в чемпионате Беларуси 1 30.05.2018, 20:14

Артем Милевский

После девяти туров брестское «Динамо» возглавило рейтинг самых посещаемых команд чемпионата Беларуси.

Средняя посещаемость 9-го тура чемпионата Беларуси составила 2713 человек, передает «Трибуна».

Наибольший интерес вызвали встречи: «Динамо» Брест – «Днепр» (8500), БАТЭ – «Ислочь» (5402) и «Витебск» – «Слуцк» (2850).

Наименьшую аудиторию собрали матчи: «Минск» – «Торпедо» Минск (500), «Луч» – «Городея» (650) и «Смолевичи» – «Динамо» Минск (800).

Противостояния «Неман» – «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер» – «Гомель» собрали по 1500 зрителей.

После девяти туров брестское «Динамо» возглавило рейтинг самых посещаемых команд чемпионата Беларуси. В среднем домашние матчи команды собирают 6200 человек. Далее идут БАТЭ (5478) и минское «Динамо» (4000). Замыкают список «Минск» (538), минское «Торпедо» (655) и «Луч» (700).