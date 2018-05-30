Экс-руководителю Банковского процессингового центра накинули еще год колонии 30.05.2018, 20:26

Геннадий Зубарев

Геннадий Зубарев сегодня еще раз был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Бывший руководитель Банковского процессингового центра Геннадий Зубарев сегодня еще раз был приговорен к 6 годам лишения свободы за взятки и хищение имущества. Но по итогу ему предстоит отбывать наказание на год больше. Это произошло в рамках резонансного уголовного дела о коррупции в БПЦ, один из эпизодов которого был дорасследован и выделен в отдельное производство, передает tut.by.

Напомним, Зубарев в феврале нынешнего года уже получил 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества за взятки и завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, на несколько миллионов долларов. Он признал вину в полном объеме по всем предъявленным ему эпизодам.

В мае суд Московского района Минска начал рассмотрение нового дела в отношении Геннадия Зубарева. Экс-гендиректор БПЦ также обвинялся в получении взятки и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Только размер взятки был меньше — 120 тысяч долларов. По данному обвинению Зубарев в период 2004—2006 годов, находясь в Москве, принял незаконное вознаграждение за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Речь идет о закупке банковского оборудования у немецкой компании. По данным следствия, деньги иностранных бизнесменов были перечислены в несколько траншей на подконтрольный Зубареву счет в латвийском банке. Управленец признал вину.

По этому эпизоду дела сегодня суд наказал Геннадия Зубарева 6 годами лишения свободы. Но "путем частичного сложения наказаний" окончательно приговорил экс-руководителя БПЦ к 7 годам лишения свободы, конфискации имущества и запретил занимать руководящие должности в течение 5 лет.

Отбывать наказание Зубарев будет в колонии усиленного режима, если апелляционную жалобу не удовлетворят.