Украина предложила Кремлю обменять 23 россиян на удерживаемых украинцев до начала ЧМ 1 30.05.2018, 20:32

Об этом сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

30 мая на заседании трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона предложила Кремлю обменять 23 россиян на удерживаемых украинцев до начала чемпионата мира по футболу, который стартует в РФ 14 июня. Об этом на своей странице в Facebook заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

"Обратились к россиянам с инициативой освободить заключенных украинцев до старта мундиаля. Позиция россиян феерическая (дословно): Россия – не участник конфликта, поэтому в Минске не может обсуждаться тема освобождения украинцев в российских тюрьмах и россиян – в украинских", – сообщила она.

При этом Геращенко отметила, что представители России не ответили на вопрос, означает ли их позиция, что РФ отказывается от защиты своих граждан.

4 апреля Украина в Минске заявила о готовности передать 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности, в обмен на украинских политзаключенных. 18 апреля Геращенко заявила, что российские представители в Минске не "проявляют интереса" к этим людям.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. РФ отрицает свою причастность к конфликту.