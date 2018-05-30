«Репортеры без границ» возмутились инсценировкой убийства Бабченко 30.05.2018, 20:48

Кристоф Делуар

Генсек «Репортеров без границ» возмутился «вскрывшейся манипуляцией» по инсценировке убийства журналиста.

В международной негосударственной организации "Репортеры без границ" возмущены спецоперацией Службы безопасности с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter генерального секретаря организации Кристофа Делуар.

"Репортеры без границ" решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны. Всегда крайне опасно, когда государства "играют" с фактами, в особенности - когда это делают с журналистами", - написал Делуар.

В своем сообщении он также разместил ссылку на материал, в котором говорится о развитии событий вокруг Бабченко, чтобы было ясно, что именно он комментирует.