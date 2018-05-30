«Репортеры без границ» возмутились инсценировкой убийства Бабченко
- 30.05.2018, 20:48
Генсек «Репортеров без границ» возмутился «вскрывшейся манипуляцией» по инсценировке убийства журналиста.
В международной негосударственной организации "Репортеры без границ" возмущены спецоперацией Службы безопасности с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter генерального секретаря организации Кристофа Делуар.
"Репортеры без границ" решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны. Всегда крайне опасно, когда государства "играют" с фактами, в особенности - когда это делают с журналистами", - написал Делуар.
В своем сообщении он также разместил ссылку на материал, в котором говорится о развитии событий вокруг Бабченко, чтобы было ясно, что именно он комментирует.
RSF exprime sa plus vive indignation à la découverte de la manipulation des services secrets ukrainiens pour leur guerre de l'information. Il est toujours profondément dangereux que des États jouent avec les faits, et de surcroît sur le dos des journalistes. https://t.co/4Wnwh0Pj9F— Christophe Deloire (@cdeloire) 30 мая 2018 г.