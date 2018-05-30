Мохамед Салах сыграет на чемпионате мира 4 30.05.2018, 21:04

Врачи подтвердили, что нападающий сборной Египта успеет восстановиться к ЧМ по футболу.

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта по футболу Мохамед Салах, получивший травму в финале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", выбыл не более чем на три недели, поэтому сможет выступить на чемпионате мира, сообщается на сайте Египетской футбольной ассоциации (EFA), передает segodnya.ua.

"Срок восстановления Салаха после травмы не превысит трех недель", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что форвард прошел медицинское обследование в Испании, которое показало, что игрок пропустит три недели.

Сборная Египта 15 июня на чемпионате мира сыграет с командой Уругвая, 19-го – со сборной России, 25-го – с командой Саудовской Аравии.

Салах получил травму связок плечевого сустава 26 мая в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:3). Позднее министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз заявил, что ожидаемая продолжительность лечения составит две недели и футболист должен быть в окончательной заявке сборной Египта на чемпионат мира.