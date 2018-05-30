закрыть
30 мая 2018, среда, 23:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Польше меняется система командования армией

  • 30.05.2018, 21:18
Фото: signumtemporis.pl

Предлагаемая система будет соответствовать самым высоким стандартам НАТО.

Министерство национальной обороны совместно с Бюро национальной безопасности подготовило проект новой системы командования и контроля для Вооруженных сил Польши, передает «Радио Польша».

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время посещения Учебного центра сухопутных войск в Нова-Дембе в Подкарпатье.

По его словам, в проекте предусматривается внесение поправок в два закона - о должности министра национальной обороны и о повсеместной оборонительной службе.

«Это изменение предполагает, что глава Генерального штаба станет польским солдатом номер один. Сегодня он наравне с другими командирами», - сказал он.

При этом, начальник Генерального штаба будет находиться под командованием генерал-майора Вооруженных Сил и оперативного командующего Вооруженными Силами.

Министр подчеркнул, что предлагаемая система будет прозрачной и будет соответствовать самым высоким стандартам Североатлантического альянса.


популярное за неделю

Мнение

Аркадий Бабченко — это совесть не только России
Аркадий Бабченко — это совесть не только России Наталья Радина
Ты вернешься, Аркадий
Ты вернешься, Аркадий Юрий Бутусов
Все дороги ведут в Гаагу
Все дороги ведут в Гаагу Дмитрий Гололобов
Камертон эпохи
Камертон эпохи Сергей Лойко