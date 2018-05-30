В Польше меняется система командования армией 30.05.2018, 21:18

Фото: signumtemporis.pl

Предлагаемая система будет соответствовать самым высоким стандартам НАТО.

Министерство национальной обороны совместно с Бюро национальной безопасности подготовило проект новой системы командования и контроля для Вооруженных сил Польши, передает «Радио Польша».

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время посещения Учебного центра сухопутных войск в Нова-Дембе в Подкарпатье.

По его словам, в проекте предусматривается внесение поправок в два закона - о должности министра национальной обороны и о повсеместной оборонительной службе.

«Это изменение предполагает, что глава Генерального штаба станет польским солдатом номер один. Сегодня он наравне с другими командирами», - сказал он.

При этом, начальник Генерального штаба будет находиться под командованием генерал-майора Вооруженных Сил и оперативного командующего Вооруженными Силами.

Министр подчеркнул, что предлагаемая система будет прозрачной и будет соответствовать самым высоким стандартам Североатлантического альянса.