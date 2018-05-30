Юрий Бутусов: Бабченко может написать новую книгу «Жизнь после смерти» 1 Юрий Бутусов, Facebook

30.05.2018, 21:27

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Юрий Бутусов

Такого опыта не было ни у одного писателя.

Бабченко может написать новую книгу "Жизнь после смерти". Уникальный опыт - что ты испытываешь, когда все вокруг уверены, что ты мертв. Как реагируют друзья, соседи, знакомые. Как кто-то злорадствует, как кто-то промолчал, чтобы не было неприятностей, как кто-то не захотел тратить свое время. А кто-то вдруг сопереживает, спешит на помощь семье, а кто-то бросает все и летит через полмира, чтобы взглянуть в последний раз... И вдруг ты видишь кто враг, кто друг, кто случайный попутчик, кто равнодушен, кто трус, а кому ты был по-настоящему дорог. И вот интрига - похороны отменяются, и ты снова жив. И как теперь меняется твоя жизнь. Ты жив, но ты снова родился как человек, который смог снова переплыть через реку Смерти, и наделенный всей той мудростью, которую получает человек, знающий свой день и свой час. Такого опыта не было ни у одного писателя, уверен, получится бестселлер.

Впечатлило, как одна из френдов с доброй душой сразу ночью пригласила семью Аркадия на время в Италию. А отец Сергий, капеллан 30-й механизированной бригады, уже договорился об организации похорон в Михайловском соборе.

Сегодня я записал интервью с Адамом Осмаевым, на его теле следы трех пулевых ранений, он очень достойно держится, и у него сообщение, что Аркадий жив, эмоций не вызвало - ведь его Амину не воскресить, российский киллер, который всадил в него две пули, сейчас под судом, а группа, расстрелявшая Амину из автомата в розыске. И нет радости от победы, есть короткое счастье - пронесло, живой... Чудо не то, что на человека идет охота, что задержан организатор покушения, а что все-таки живой, живой, все таки жизнь победила. Фронт повсюду, где его проводит наш враг, где его проводим мы.

О том, что чувствую после бессонной ночи под подъездом Бабченко, десятков разговоров, слез друзей, после перечитывания десятков его статей, просмотров интервью и пары литров кофе - все это пока не опишешь, слов много.

Юрий Бутусов, Facebook