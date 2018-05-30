Европарламент выступает против сокращения нового бюджета ЕС 1 30.05.2018, 21:33

Депутаты Европарламента приняли резолюцию по этому вопросу.

Европейский парламент выступает против сокращения нового бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Депутаты Европарламента приняли резолюцию по этому вопросу. Европейская комиссия предложила сократить расходы, больше всего на политику сплочения и сельское хозяйство, передает «Радио Польша».

Брюссель заявил, что средства на сельскохозяйственную политику должны быть сокращены на 5%, а на политику сплоченности – на 10%. Однако Европарламент поставил под сомнение эти расчеты. Евродепутаты отметили, что ЕК использовала разные цены: то текущие, то фиксированные, а также считала разное количество стран-членов ЕС: то 27, то 28.

Парламентарии подсчитали, что сокращение расходов фактически будет намного больше, и отметили, что на такие сокращения они не согласятся. Депутаты требуют, как минимум, поддерживать финансирования политики сплочения и сельского хозяйства на нынешнем уровне.

Европейский парламент не в первый раз оспаривает проект бюджета, подготовленный Европейской комиссией. То же самое было сделано 7 лет назад, когда проходили переговоры об уровне расходов до 2020 году.