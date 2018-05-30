Мустафа Найем: Спасибо, конечно, но идите вы в лес с такими инсценировками!8
- 30.05.2018, 21:38
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Народный депутат Украины подытожил последствия спецоперации СБУ.
Аркадий Бабченко жив! Убийство журналиста, которое, как все думали, произошло вечером 29 мая, оказалось инсценировкой СБУ — по утверждению украинских спецслужб, благодаря этому им удалось задержать организатора покушения.
Пользователи соцсетей, меньше суток назад переживавшие из-за убийства Бабченко, облегченно выдохнули — и немедленно начали писать о «воскресении» журналиста.
Народный депутат Украины Мустафа Найем подытожил последствия такой спецоперации:
Спасибо, конечно, но идите вы в лес с такими инсценировками! ))— Mustafa Nayyem (@mefimus) 30 мая 2018 г.
Есть только один нюанс: если теперь кого-то застрелят, никто ж больше не поверит! Хотя, лучше конечно ходить на брифинги, чем на похороны.— Mustafa Nayyem (@mefimus) 30 мая 2018 г.