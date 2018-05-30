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Мустафа Найем: Спасибо, конечно, но идите вы в лес с такими инсценировками!

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  • 30.05.2018, 21:38
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Народный депутат Украины подытожил последствия спецоперации СБУ.

Аркадий Бабченко жив! Убийство журналиста, которое, как все думали, произошло вечером 29 мая, оказалось инсценировкой СБУ — по утверждению украинских спецслужб, благодаря этому им удалось задержать организатора покушения.

Пользователи соцсетей, меньше суток назад переживавшие из-за убийства Бабченко, облегченно выдохнули — и немедленно начали писать о «воскресении» журналиста.

Народный депутат Украины Мустафа Найем подытожил последствия такой спецоперации:


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