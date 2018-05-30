БГК победил СКА и выиграл Кубок Беларуси 1 30.05.2018, 21:51

Брестчане победили минчан со счетом 29:20.

БГК имени Мешкова стал обладателем Кубка Беларуси. В решающей встрече "финала четырех", прошедшего на столичной арене "Уручье", команда Сергея Бебешко разобралась с армейцами — 29:20, передает pressball.by.

Для брестчан, ранее завоевавших золото чемпионата страны, это уже 11-я кубковая победа (пятая подряд).

СКА — БГК им. МЕШКОВА — 20:29 (11:12)

СКА: Донцов (5), Подшивалов (4), Бохан (3), Вайлупов (2), Хадкевич (2), Гарбуз (2), Рудь (1), Алехин (1).

БГК им. МЕШКОВА: Шкуринский (6), Шилович (4), Астрашапкин (3), Вукич (3), Рутенко (3), Никуленков (3), Шумак (2), Баранов (2), Джорджич (2), Сельвесюк (1).

Третье место в "финале четырех" Кубка Беларуси завоевал "Гомель", обыграв "Кронон" — 29:25.