Фильм о деле Сенцова открыли для свободного доступа во всем мире 30.05.2018, 22:15

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Документальную ленту «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова» можно будет посмотреть бесплатно до 31 июля.

В знак солидарности с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который 14 мая объявил голодовку в российской колонии, правообладатели открыли доступ по всему миру к документальной ленте режиссера Аскольда Курова "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова", об этом сообщает "Новое время".

Лента будет предоставляться для благотворительных публичных показов и доступна для бесплатной демонстрации до 31 июля. После показы фильма должны быть согласованы с компанией RISE AND SHINE. С 1 июня фильм также можно посмотреть онлайн за символическую цену в €1.

К организации показов ленты привлекаются дипломатические представительства, правозащитники и волонтеры. При этом, обязательным условием показа является сбор средств для семьи политзаключенного.

Фильм Куркова рассказывает о суде над Сенцовым и попытках его семьи, друзей и адвокатов освободить режиссера. Международная премьера ленты состоялась во внеконкурсной программе на Берлинском кинофестивале в феврале 2017 года.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

28 мая в Федеральной службе исполнения наказаний РФ заявили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию.