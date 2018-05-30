ЕС и США не удалось разрешить спор о пошлинах на сталь 30.05.2018, 22:26

Очередная встреча представителей Брюсселя и Вашингтона не принесла результатов.

Очередная встреча по вопросу американских пошлин на сталь и алюминий, которая в среду, 30 мая, прошла в Париже между комиссаром ЕС по торговле Сесилией Мальмстрем и министром торговли США Уилбуром Россом, закончилась безрезультатно. "Теперь решение зависит от президента США", - сказала представитель Мальмстрем после встречи. Евросоюз в качестве компромисса в обмен на отказ от пошлин предлагал США переговоры о торговых послаблениях для американских компаний в Европе, передает DW.

В Германии ожидают введения американских пошлин на сталь и алюминий для европейских производителей. "Насколько мне известно, решение о пошлинах автоматически вступит в силу в ночь на 1 июня", - сообщил представитель министерства экономики ФРГ. По словам министра экономики Петера Альтмайера (Peter Altmaier), Германия и Франция намерены "защищать принципы свободной торговли". Евросоюз готов "всегда реагировать совместно и решительно на любое решение", которое будет принято, заявил политик в Париже.

Предстоит обмен санкциями

Пошлины США введены с 23 марта. Они составляют 25 процентов на изделия из стали, и 10 процентов - из алюминия. Компаниям из Евросоюза дважды предоставляли отсрочку от пошлин, в последний раз - до 1 июня. Многократные попытки европейцев добиться отмены пошлин на постоянной основе не увенчались успехом. В качестве ответной меры ЕС намерен ввести с 20 июня 25-процентные пошлины на американские товары, среди которых - апельсиновый сок, виски, табак и мотоциклы.

США в среду отказались подписать совместное заявление стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подготовленное на встрече министров экономики в Париже. "Заявления не будет", - сообщил представитель администрации президента Франции. По его словам, США высказались против документа, в котором осуждается протекционизм и напоминается о вызовах в связи с изменением климата. В результате, как и в прошлом году, США и остальные 33 страны, входящие в ОЭСР, выпустили отдельные заявления.