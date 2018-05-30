Белорусы выступили против «луковиц» на церквях 7 30.05.2018, 22:28

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Белорусы требуют вернуть церквям аутентичный вид.

Остановить целенаправленное уничтожение особенностей белорусского архитектуры, а также вернуть памятникам аутентичный вид. Такую петицию белорусы подготовили в Министерство культуры и генеральную прокуратуру, передает «Белсат».

Что не так с реставрацией православных храмов?

«С 2010-х гг. антиреставрационная активность Белорусского экзархата Московского патриархата приобрела беспрецедентные масштабы, ее сравнивают с деятельностью Муравьёва-вешателя в деле русификации Северо-Западного края, а само явление в широких кругах сознательного населения получило название «антиреставрация Московского патриархата», – пишут авторы петиции.

Сбор подписей проходил на сайте Petitions.by. Авторы выступают против изменения аутентичного вида белорусских культовых построек Русской православной церковью и против насаждения золоченых куполов-луковиц.

«К нам та «луковица», которую мы знаем сегодня, «золотая», приходит только в XIX в. вместе с российской оккупационной властью. И уже в то время был конфликт местной интеллигенции, общества, с тем насаждением, что происходило в области архитектуры», –рассказывает культуролог Роман Абрамчук.

Но позже даже православные церкви попали под влияние западноевропейских архитектурных стилей – барокко и готики. В этом и есть уникальность белорусского архитектурного наследия, которая сейчас уничтожается.

«Фактически уже не оккупационная власть, а сами люди, русифицированные, лишенные своих корней, безродные, священники, которым промыли мозги великорусской шовинистической идеологией, они сами инициируют ремонт своих храмов и замену красивых, элегантных небольших куполов или других вариантов крыши», – считает Абрамчук.

Изменение вида церквей идет по всей Беларуси. В петиции перечисляются объекты, наиболее пострадавшие от «антиреставрации». Это Успенский собор в Жировичах, 16 памятников республиканского, три – регионального значения и восемь – без статуса. Список – неполный. Авторы петиции требуют выяснить, не целенаправленна ли такая деятельность РПЦ.

«У нас все XIX ст. существовало только три возможных сценария обращения с историко-культурными ценностями. Или они остаются в том запущенном состоянии, в котором их застала Российская империя, или полный снос, как, скажем, случилось с минской ратушей, или переформатирование объектов в нечто абсолютно другое. То есть фальсификация его аутентичного вида», – говорит архитектор-реставратор Владимир Папруга.

Авторы петиции требуют от Министерства культуры разработать публичную систему учета и надзора за состоянием всех старых зданий в стране, а не только взятых под охрану. Но главное – вернуть памятником аутентичный облик за счет средств тех, кто виновен в их перестройке.