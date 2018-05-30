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Как казаки террористов «ОРДЛО» пугали

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  • 30.05.2018, 22:35
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Соцсети в восторге от находчивости украинских бойцов и «Джавелинов».

Настоящим хитом в украинском сегменте социальных сетей стала фотография украинских защитников и их нового «смертоносного орудия». На просторах «народных республик» Донбасса нагнетается истерия, которую связывают с предстоящим в России Мундиалем, пишет dialog.ua.

Среди сепаратистов зреют опасения: у Кремля связаны руки предстоящим спортивным событием, а ВСУ обязательно пойдет в наступление.

У страха, как известно, глаза велики. Этим воспользовались находчивые украинские военные, соорудившие из подручных материалов свой собственный вариант американского «Джавелина». Из этого получился не только веселый кадр «для истории», но и курьезное происшествие на линии разграничения сторон конфликта.

«Ребята говорят, как только сепаратисты это увидели, их как ветром сдуло с позиции. Наши после этого долго еще хохотали.:)» — написал один из пользователей соцсети.


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