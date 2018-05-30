Что известно о спецоперации СБУ 30.05.2018, 23:17

1,350

Аркадий Бабченко

Подробности «воскрешения» Аркадия Бабченко.

"Смерть" российского оппозиционного журналиста, гражданина РФ Аркадия Бабченко инсценировали в Киеве. Он не погиб вечером 29 мая при входе в свою киевскую квартиру в результате стрельбы киллера, как утверждалось накануне. Об этом в среду было объявлено на пресс-конференции в Киеве, в которой участвовали сам Бабченко, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, пишет “Радио Свобода”.

"Я бы хотел принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Хочу поздравить его семью, вас всех, весь мир, который наблюдает за этим действом. И поздравить Бабченко с его третьим днем рождения", – заявил на специальном брифинге глава СБУ Василий Грицак. После этих слов рядом с Грицаком появился и сам Бабченко. "Я еще пока живой, не дождутся!" – дрожащим голосом сказал журналист.

Заявление живого Аркадия Бабченко. После этой спецоперации Президент Порошенко поручил обеспечить Бабченко круглосуточную охрану - https://t.co/G8BL8Cn2N9 pic.twitter.com/6hfrHucRI4 — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 30 мая 2018 г.

"Мою жизнь сохранили, но самое главное – предотвращены более серьезные теракты, преступники готовились серьезно", – сказал Аркадий Бабченко. Присутствующие в зале несколько десятков журналистов встретили его появление аплодисментами, некоторые плакали.

Сам Бабченко уже написал свой первый пост в Фейсбуке после "воскрешения":

А вот что стало известно чуть ранее, после брифинга в Службе безопасности Украины:

И заказчик, и исполнитель убийства – граждане Украины. В материалах СБУ заказчик называется "гражданином Г", исполнитель убийства – "гражданином Ц". "Гражданин Ц" не задержан, он проходит по делу в качестве свидетеля, поскольку с самого начала согласился сотрудничать со следствием. Со слов Василия Грицака, он является "бывшим атошником", то есть военнослужащим украинской армии, воевавшим на востоке страны в рамках проводившейся там антитеррористической операции против пророссийских сепаратистов.

Инсценировка убийства, как рассказала Радио Свобода представитель СБУ Алена Гитлянская, понадобилась для того, чтобы выйти на заказчика убийства и задержать его. Задержанному, в частности, были переданы постановочные фотографии с телом Бабченко, лежащим в крови на полу в своей квартире.

По словам Грицака, за заказчиком убийства Бабченко стоят российские спецслужбы и администрация президента России. В списке потенциальных жертв, помимо Бабченко, якобы было 30 человек.

Грицак сказал, что российские спецслужбы, кроме убийства Бабченко, поручили "гражданину Г" закупить оружие и боеприпасы, чтобы спрятать их в тайниках в центральной части Украины.

По словам представителя СБУ Алены Гитлянской, заказчик передал исполнителю 40 тысяч долларов. Были ли эти деньги вознаграждением за убийство одного лишь Аркадия Бабченко, пока неясно.

Операция СБУ "по предотвращению масштабных терактов в стране" готовилась два месяца. Примерно месяц назад к ней был привлечен Бабченко. Его убийство якобы готовилось к 26 мая, к финальному матчу Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. "Однако я то ногу сломал, которую не ломал на самом деле, то якобы уехал куда-то из Киева", – пояснил Бабченко причины, по которым инсценировку его убийства необходимо было перенести на более поздний срок.

Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания "гражданина Г", произошедшего 30 мая, за три часа до пресс-конференции.

Помимо этого СБУ выложила на своем канале в YouTube запись разговора заказчика и исполнителя убийства, "гражданина Ц", который согласился сотрудничать со следствием и поэтому проходит по делу в статусе свидетеля. Этот разговор был записан "гражданином Ц", судя по видео, он происходил в автомобиле. Дата съемки, если верить надписи на видео, – пятница, 27 апреля 2018 года.

"Г": Сумочка у тебя готова? (далее неразборчиво)

"Ц": Я вам верю, я не пересчитываю.

"Г": Пересчитывать не надо. … А вот сейчас надо будет пересчитывать, потому что я смотрю, резинка свалилась. А ну, на меня смотри, сколько тут?

"Ц": Пять.

"Г": Держи ее.

"Ц" (пересчитывает деньги, купюры по 100 долларов): Двадцать шесть, двадцать семь, тридцать. Восемь, девять, десять, все.

"Г": Ага. Тебе же надо будет дать еще этот, вот инструмент.

"Ц": Ну, инструмент. Ну, десь на понедiлок? (Где-то в понедельник?)

"Г": Ну, еще не знаю. Он мне не ответил еще. Уже два готовых есть.

На пресс-конференции в СБУ Украины Аркадий Бабченко принес извинения своей жене Ольге "за тот ад, который она прошла за эти два дня". Бабченко не уточнил, знала ли его супруга о том, что он жив, а не убит. Пресс-секретарь СБУ Алена Гитлянская сказала в интервью, что жена Бабченко была в курсе того факта, что его смерть является инсценировкой. Это подтвердил "Медузе" и знакомый Бабченко, украинский журналист Юрий Мацарский.

Российские чиновники и официальные лица уже отреагировали на новость об инсценировке убийства Бабченко. Так, глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал ее "провокацией". Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал агентству ТАСС, что "видел" сообщения об этом, но пока не обладает по этому поводу никакой информацией.

По распоряжению президента Украины Петра Порошенко Аркадию Бабченко будет предоставлена охрана.

СБУ уже не первый раз прибегает к инсценировке убийства, чтобы задержать его организаторов. В мае 2016 года спецслужба совместно с прокуратурой задержала таким образом двух криминальных авторитетов, заказавших убийство депутата городского совета Покровска (бывший Красноармейск, Донецкая область Украины). Подобная инсценировка в том же 2016 году была устроена украинской полицией в Одессе, чтобы задержать всех причастных к планировавшемуся убийству адвоката Александра Погорелого.

В Москве тем временем задержали двух человек, пришедших на запланированную еще утром акцию памяти Аркадия Бабченко у Центрального дома журналистов. Акция памяти Бабченко, которая должна была состояться в среду вечером на Майдане в Киеве, также не отменена, хотя ее формат, естественно, претерпит изменения.

О том, как отреагировали на новость о "воскрешении" Аркадия Бабченко пользователи социальных сетей, – читайте здесь.