Бабченко может получить украинское гражданство
- 31.05.2018, 7:35
Гражданство может быть предоставлено в случае обращения к президенту Украины.
Народный депутат Украины Антон Геращенко заявил о том, что если российский журналист Аркадий Бабченко подаст запрос на получение украинского гражданства, то получит его.
"Это тот случай, когда нужно спрашивать у него. Я уверен, что если Аркадий Бабченко обратится в органы государственной миграционной службы или же к президенту Украины, то он и его семья получит такое гражданство. Но для этого нужно его обращение", - заявил Геращенко.
Он отметил, что гражданство может быть предоставлено в случае прямого обращения к президенту Украины, передает канал 112.
"Есть механизм, когда президент Украины имеет право по закону давать в исключительных случаях своим указом гражданство безо всяких там проживаний в Украине родственников. Это делается одномоментно", - заявил нардеп.
Напомним, 30 мая СБУ официально рассекретила информацию о предотвращении покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Днем ранее полиция сообщила об убийстве Бабченко в подъезде своего дома в Киеве.
Сотрудники СБУ задержали организатора "убийства" Бабченко. По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.