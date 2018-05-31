Бабченко может получить украинское гражданство 31.05.2018, 7:35

Аркадий Бабченко

Фото: gordon

Гражданство может быть предоставлено в случае обращения к президенту Украины.

Народный депутат Украины Антон Геращенко заявил о том, что если российский журналист Аркадий Бабченко подаст запрос на получение украинского гражданства, то получит его.

"Это тот случай, когда нужно спрашивать у него. Я уверен, что если Аркадий Бабченко обратится в органы государственной миграционной службы или же к президенту Украины, то он и его семья получит такое гражданство. Но для этого нужно его обращение", - заявил Геращенко.

Он отметил, что гражданство может быть предоставлено в случае прямого обращения к президенту Украины, передает канал 112.

"Есть механизм, когда президент Украины имеет право по закону давать в исключительных случаях своим указом гражданство безо всяких там проживаний в Украине родственников. Это делается одномоментно", - заявил нардеп.

Напомним, 30 мая СБУ официально рассекретила информацию о предотвращении покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Днем ранее полиция сообщила об убийстве Бабченко в подъезде своего дома в Киеве.

Сотрудники СБУ задержали организатора "убийства" Бабченко. По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.