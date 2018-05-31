Саснович вышла во 2-й круг парного разряда «Ролан Гаррос» 31.05.2018, 7:51

Александра Саснович

Фото: tennis.by

Белорусская теннисистка Александра Саснович играла в дуэте с китаянкой Дуань Инъин.

В стартовом поединке белоруска и китаянка в трех сетах одолели пару Ана Богдан (Румыния) / Ольга Савчук (Украина) — 6:3, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Днем ранее Александра Саснович вышла во 2-й раунд и в одиночном разряде.

Еще одна белоруска Лидия Морозова в паре с голландкой Лесли Керхов выбыла в 1-м раунде парного разряда, уступив дуэту Анастасия Павлюченкова (Россия) / Саманта Стосур (Австралия) — 3:6, 4:6, пишет sport.tut.by.

Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко должны были сегодня провести матч 1-го круга парного разряда против дуэта Светлана Кузнецова (Россия) / Люция Шафаржова (Чехия), однако перед игрой белоруски снялись с соревнований.

В мужском парном разряде белорусов на «Ролан Гаррос» не осталось. Андрей Василевский в дуэте с Романом Ебавым из Чехии уступили в стартовом матче интернациональной паре Марсело Демолинер (Бразилия) / Сантьяго Гонсалес (Мексика) — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:7 (2:7).

Днем ранее из парного разряда в 1-м круге выбыли еще два белоруса.

Максим Мирный вместе с австрийцем Филиппом Освальдом проиграли в двух сетах теннисистам из Колумбии Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре, имеющим 5-й номер посева. Причем исход обеих партий решился лишь на тай-брейке — 6:7 (3:7), 6:7 (4:7).

Илья Ивашко в паре с россиянином Кареном Хачановым выбыл после поражения от интернационального дуэта Хенри Конттинен (Финляндия) / Джон Пирс (Австралия) — 3:6, 2:6.

В одиночном женском разряде уже в 1-м круге выбыли две белоруски.

Виктория Азаренко проиграла чешке Катерине Синяковой — 5:7, 5:7, а Арина Соболенко уступила 22-й ракетке мира Кики Бертенс из Нидерландов — 2:6, 1:6.